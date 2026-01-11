神奈川県庁（資料写真）地震で倒壊の恐れがある旧耐震基準（１９８１年５月以前）の住宅が神奈川県内に約２６万戸残っていることが、県の推計で分かった。９５年１月の阪神大震災を教訓に改善が進み、県内の総戸数に占める割合は６％に低下したが、近年は家主の高齢化や新型コロナ禍の影響で対策のペースが鈍化。県は今春、耐震改修促進計画を改定し、強度不足の住宅で５年以内に対策が講じられるよう、市町村と連携し家主への働