【モデルプレス＝2026/01/11】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、アジア王者を決める公式国際大会「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026」の応援リーダーに就任した。【写真】キスマイ宮田、雰囲気ガラリのコスプレ姿で池袋降臨◆宮田俊哉「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026」応援リーダー就任2023年の開催以来、各地域で多数の強豪チームが参加し予選およびオフライン決勝大会での激闘が繰り広げられてきた「Po