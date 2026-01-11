オリックスは10日、今季のキャッチフレーズが「熱決（ねっけつ）＃Bassion2026」に決定したことを発表した。岸田監督は「昨年の“常熱”を継続しながら、決意、勝つ覚悟をしっかり持って、チーム全体で同じベクトルを向いていけるように」と、フレーズに込められた思いを説明した。この日は大阪・舞洲の球団施設でスタッフ会議が行われ、役職が変更された中嶋聡シニアディレクター兼フィールドコーディネーターも参加。就任2年