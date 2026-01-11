4年連続で「チーム坂倉」の合同自主トレに参加している広島・玉村は、ハイペース調整に努めていることを明かした。「2月の最初から飛ばしていけるように（年明け）6日からスタートしている」昨年は合同自主トレ初日に体調不良となり、若干調整が遅れた。今年は同自主トレ5日目にして早くもマウンドからの投球練習を開始。坂倉を座らせた状態で20球を投じた。「体が元気すぎた。（上半身の）外側の筋肉だけを使っていて、うま