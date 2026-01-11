新井監督が大野練習場を訪れ、新人の合同自主トレを視察した。右肘手術明けで別メニューのドラフト7位・高木快（中京大）を除く8選手に「チャンスはある。競争なので、ガツガツ奪い取りに来るように」と訓示。ノックの動きを見守り「みんないい動きをしている。非常に楽しみ」と目を細めた。中でも、唯一の高校生指名となった同6位の西川（神村学園高伊賀）を好評価。「まずはプロで戦える体づくりをしてほしいけど、リズムや