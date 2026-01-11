日本野球連盟は10日、都内で「第47回ベースボールマネージャーミーティング」を開催し、ドジャース・大谷の兄でトヨタ自動車東日本の大谷龍太監督ら約100人が参加した。野球規則の改定や日本代表の活動などが報告され、大谷監督は「楽しみな投手も出てきた。やっぱり投手がどっしりしないと」と、指揮を執って2年目のシーズンを見据えた。