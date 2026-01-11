虎の“熱覇師”になる！阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は１０日、今季のチームスローガン「熱覇」にちなみ、熱く盛り上げていくことを誓った。先輩の佐藤輝、森下が見せるホームランパフォーマンスや、藤川監督が求めている“熱覇ポーズ”考案にも意欲。グラウンド上で躍動し、虎党を熱くさせる。立石はルーキーらしく、ハツラツとプレーすると宣言した。「先輩方の前でクールになっても仕方ない。チー