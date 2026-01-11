阪神・門別啓人投手（２１）が１０日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、４年目での“覚醒”を遂げ、球団の左腕補強に待ったをかける活躍を誓った。新助っ人左腕・ルーカスの獲得で激戦必至となる先発争い。強力なライバルの加入に、門別は「（ルーカスに）負けないようにやるしかないんで。もう左（の投手）を獲得しなくても良いと（球団が）思えるくらい自分が頑張ります」と、鋭いまなざしで言い切