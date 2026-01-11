《京都競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽7R…ミルミナーヴァ（発走直後につまずき落馬）▽8R…ウン（競走中に右前浅屈腱＝けん＝不全断裂を発症）【過怠金】▽3R…藤岡1万円（発走後まもなく外斜行）▽12R…高杉3万円（発走後まもなく内斜行）【戒告】▽7R…角田（4角外斜行）、ハマーハンセン（直線内斜行）