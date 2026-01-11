トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は非常事態を宣言し、ベネズエラ産原油の販売収入を保護する大統領令に署名した。大統領令は9日付。米政府は財務省の口座で保管する販売収入が差し押さえの対象とならないよう守るためだとした。トランプ政権は、軍事作戦で反米左派マドゥロ大統領を排除したベネズエラ産の原油販売を米国が「無期限」に管理する方針を示している。販売収入は米政府の管