ラ・リーガ 25/26の第19節 ジローナとオサスナの試合が、1月11日02:30にエスタディ・モンティリビにて行われた。 ジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際に