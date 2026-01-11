［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）高校選手権の準決勝で尚志（福島）が神村学園（鹿児島）にPK負け。前半５分に先制しながらも後半28分に追いつかれた結果、PK戦で８−９と敗れた。それでも尚志の戦いぶりは評価されるもので、なかでも攻撃の起点として際立った存在感を示したのが９番の根木翔大だ。前半５分に見事なチャンスメイクで岡大輝のゴ