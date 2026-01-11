大大大波乱が起きた。現地１月10日に開催されたFAカップの３回戦で、鎌田大地が所属する前回王者のクリスタル・パレスが６部のマクルズフィールドと敵地で対戦。アマチュアクラブに１−２でまさかの敗戦を喫した。41分に先制を許したパレスは、ハーフタイムに３枚替えを行なったものの、60分にも被弾。90分にジェレミ・ピノのFK弾で１点を返すのがやっとだった。このアップセットはもちろん、サッカー界の話題をさらった。