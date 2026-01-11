東京六大学野球の法大が10日、港区の明治記念館で「野球部110周年式典」を開き、OBら約150人が来場した。リーグ優勝46度の名門ながら20年春を最後に優勝から遠ざかり、田淵幸一氏（79＝スポニチ本紙評論家）は「優勝して“やったー！”という時代をつくっていただきたい。応援していきましょう」と期待した。元広島で通算536本塁打の山本浩二氏（79）はあいさつに訪れたヤクルトのドラフト1位・松下を「頑張って」と激励した