中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ）はこのほど、新年早々に訪中したアイルランドのミホル・マーティン首相に独占インタビューを行いました。マーティン首相は習近平国家主席の印象について、「習主席は魅力的でとても親しみやすいと感じた。彼は戦略的なビジョンを持つ指導者であり、特に国際社会やグローバルなレベルでは、国連の権威を再構築し、世界の紛争と戦争を減らすことを強調するなど、非常に明確な原則的