◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（2026年1月9日米コロラド州アスペン）女子は北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が80・75点で3位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が79・25点で4位。全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。冨田せなは3位に入り、3大会連続の五輪代表を確実にした。決勝は1回目の冒頭で3回転技を決め、8