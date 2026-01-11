ボートレース芦屋では12日から17日まで「G1全日本王座決定戦開設73周年記念」が行われる。気になるモーター事情をチェックしておきたい。モーターは昨年4月23日が初下ろし。ただ、芦屋の一般戦では1〜5Rで企画レースが実施されており、一概に勝率や2連対率とパワーがリンクするとは言い切れない。それでも、勝率トップのエース9号機の信頼度は高い。前回正月戦の安武一也は大敗続きも「足に余裕がある」とコメント。パワー