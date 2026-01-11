堅実な“健太券”に乗るべし――。ボートレース芦屋では12日から17日まで「G1全日本王座決定戦開設73周年記念」が行われる。豪華精鋭52人が集結する前にソフトバンクホークスが誇る攻守の仕事人・今宮健太内野手（34）が単独開催G1競走を深掘りした。桐生順平との顔そっくり話や選手との交友録などボートレース愛のみならず、史上初の400犠打＆100号本塁打達成者らしく、基本は小技、時には大技を駆使したダブルドリーム予想な