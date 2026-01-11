阪神・大山悠輔内野手（３１）が１０日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。藤川監督から今季も５番起用を明言された男は、３月２７日の開幕戦・巨人戦（東京ドーム）での必勝に意欲。昨季の同戦は打率・３７６を記録しており、今季も「Ｇキラー」として君臨する。オフは主に出力と順応性の向上を図り、リーグ連覇を大目標に掲げた。静かな口調の中に決意がにじむ。新たなシーズンに挑む大山は、進