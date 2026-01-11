◇スノーボードW杯ハーフパイプ（HP）第4戦（2026年1月9日米コロラド州アスペン）女子は22年北京五輪代表の小野光希（21＝バートン）が91・00点で今季初優勝、通算7勝目を挙げた。北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が80・75点で3位、工藤璃星（16＝TOKIOインカラミ）が79・25点で4位。3人は全日本スキー連盟（SAJ）が定める派遣推薦基準を満たし、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。