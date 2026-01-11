効果の乏しい投薬を漫然と続けたり、検査を不必要に繰り返したりすれば、医療費の無駄遣いにつながる。しかも、薬の副作用で体調の悪化も招きかねない。こうした医療は「低価値医療」と呼ばれており、この部分だけでも国内で年１０００億円以上が費やされているとの推計もある。低価値医療の典型例は、ウイルスが引き起こす風邪の患者に、細菌感染を治療する抗菌薬を出すといったものだ。骨や筋肉が原因の腰痛に、神経性の痛