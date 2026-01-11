とかく硬直的になりがちな国の予算にあって、防衛費をこの４年で１・７倍に増額させ、初の９兆円台を計上したことは特筆されよう。政府は２０２６年度当初予算案に、防衛費として９兆３５３億円を盛り込んだ。防衛費は長年、４兆〜５兆円台で推移してきた。だが、日本周辺の安全保障環境の悪化を踏まえ、岸田政権が２３年度からの５年間で防衛予算に計４３兆円を投じる計画を決めた。今回計上された予算は、その計画の４年目