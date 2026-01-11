21年春以来10季ぶりに東都大学野球リーグ1部に復帰する立正大が10日、埼玉県熊谷市内のグラウンドで始動した。元中日投手の金剛弘樹監督は「やっと日本一を目指せるスタートラインに立てた。狙わない手はない」と18年秋の神宮大会以来の全国優勝へ闘志。大学日本代表候補で新エースとして期待される最速151キロ左腕の仁田は「任された試合で勝つ。何か一つタイトルを獲りたい」と意気込んだ。また、東京六大学野球の東大も文