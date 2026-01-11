戦争犯罪を追及する国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）を支援するため、日本と韓国、モンゴルの３か国・１０大学が「学術共同体」を近く設立することが分かった。事務局本部は慶応大（東京）に置き、アジアのＩＣＣ加盟国増加に向け、情報発信や各国の法整備への助言、人材供給などの支援を行う。将来的にはＩＣＣの正式な「地域事務所」に発展させる構想も出ている。共同体には、慶大や同志社大、京都大、一橋大、宇