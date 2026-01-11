阪神の小野寺暖外野手（２７）が１０日、大山悠輔内野手（３１）とともに兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、年始は徒歩３時間かかる奈良・生駒山の山道を１時間で走破したことを明かした。過酷な自主トレを経て迎える今季はチームの切り札になることを意気込み、“虎の神”を目指す。最高のシーズンのスタートへ小野寺の足取りは軽かった。「実家に帰ったらいつも駅伝がついているのでなんか走りたくな