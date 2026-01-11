3連勝とはいかなかった。SVリーグ8位から巻き返しを図る東レ静岡の新年ホーム初戦は、天皇杯も含め今季3連敗中の4位・愛知にフルセットの末、無念の逆転負けを喫した。3セット中盤まではS新貴裕（34）の巧みなトスワークに応え、新婚OH重藤トビアス赳（24）のバックアタックなどがヒット。だが、サーブで崩され始めてからは形勢を覆すことができなかった。ホーム7連敗。11日の第2戦で対愛知の、そして、ホームの連敗も止める。