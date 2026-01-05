巨人・山崎伊織投手（２７）が１０日、球速をアップさせ、自身初の防御率１点台フィニッシュを目標に掲げた。Ｇタウンでの自主トレ後、「エースと言われる人たちは全員、１点台でシーズンを終わっている」と昨季のキャリアハイ２・０７からの良化を宣言。球団では菅野智之以来の４年連続２ケタ勝利も目指す中、１４年ぶり日本一に向けて真のエースへと上り詰める。球に力感以上のキレがあった。気温７度でのキャッチボール。山