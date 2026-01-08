Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２・宮田俊哉（３７）が、チーム対戦型ゲーム「ポケモンユナイト」のアジア王者を決める公式国際大会「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ２０２６」（ＰＵＡＣＬ）の応援リーダーに就任したことが１０日、分かった。日本テレビ系で１９日から放送されるミニ番組やＣＭにも出演する。子どもの頃からポケモンファンの宮田は、大会の応援リーダーに起用され「めちゃくちゃうれしかったです！本当