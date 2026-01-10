オリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、本紙既報通り、結婚したことを発表した。お相手は同学年で、同じ沖縄出身の一般女性。２０２５年１２月末頃に婚姻届を提出した。この日は大阪・舞洲で調整。「一生懸命、家族も野球も同じくらい大事にしながらやっていけたら」と誓いを立てた。３年ぶりのリーグ優勝へフル回転が求められるエース左腕は、３月にＷＢＣを迎える侍ジャパン入りに意欲。プロ７年目に向け「より一層、野球