中日の新人合同自主トレが１０日、ナゴヤ球場でスタートした。ドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝は、３キロ走で９人中７位でゴール。“飛ばしすぎ注意”でプロとしての第一歩を踏み出した。初日からのハードメニューに、思わず顔をゆがめた。高卒ルーキーに追い抜かれながらも、リズムは崩さず走った結果は７位。今年の箱根駅伝で３連覇を達成した母校を引き合いに、「（同部のタスキの色である）フレッシュグリー