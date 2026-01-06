阪神の早川太貴投手（２６）が「１１０番の日」の１０日、兵庫・尼崎東署の一日警察署長を務めた。尼崎市で行われたイベントに出席。「結構インコースを投げるんで、無事故とはいかずデッドボール当てちゃうかもしんないですけど。失点少なくやっていきたい」と、ローテ入りし１年間マウンド守り切ることを誓った。制服に身を包み登場すると、会場に駆けつけたファンからは「似合ってる！」という声が飛び交った。早川自身も「