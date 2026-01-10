6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026』（ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026※e＝アキュート・アクセントつき）の応援リーダーを務めることが11日、発表された。【写真】楽しそう！満面の笑みで『ポケモンユナイト』を楽しむ宮田俊哉『Pokemon UNITE（ポケモンユナイト）』は、株式会社ポケモンとTencent GamesのTiMi Studiosが共同で開発している、『ポケモン』