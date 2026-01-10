FAカップ3回戦が10日に行われ、トッテナム・ホットスパーとアストン・ヴィラが対戦した。3回戦からはチャンピオンシップ（2部）以上のクラブが登場するFAカップ。トッテナム・ホットスパーは、ホームにアストン・ヴィラを迎え撃つ“プレミアリーグ対決”に臨むことになった。両チームの調子は対極的であり、トッテナム・ホットスパーは直近の公式戦6試合で1勝のみ。一方のアストン・ヴィラは、直近の公式戦14試合で1敗のみと圧