北中米ワールドカップで日本代表と対戦するチュニジアが揺れている。現在、モロッコで開催中のアフリカ・ネーションズカップでは、ラウンド16でPKの末にマリに敗戦。相手が26分に退場者を出し、88分に先制しながら勝利を逃したことで批判が殺到し、サミ・トラベルシ監督は解任される事態となった。その後任として、やや意外な人物が浮上した。前インドネシア代表監督の元オランダ代表FWパトリック・クライファート氏だ。母