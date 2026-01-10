和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ（G3）」は3日目を迎える。準決の注目は10Rだ。二次予選で南修二は中釜の捲りを差し切り、S班での初勝利を挙げた。再度、中釜を目標に抜け出す。松井―簗田―海老根で結束した南関勢を中心に狙う手も五分。松井が同期の中釜を粉砕なら簗田との＜3＞＝＜5＞は当然必要だ。皿屋の一撃も怖い。＜1＞皿屋豊単騎戦でクリアできたのは良かった。初日はきつかった