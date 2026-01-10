【スノーマス（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は10日、米コロラド州スノーマスでスロープスタイル第1戦の決勝が行われ、女子はともにミラノ・コルティナ冬季五輪代表が確実な深田茉莉（ヤマゼン）が77.26点で2位、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が75.36点で3位に入った。鈴木萌々（キララクエスト）が4位。男子は同五輪代表を確実にしている木村葵来（ムラサキスポーツ）が5位。木村悠斗（ヨネックス