俳優の生田斗真（41）が10日に放送された日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。芸能界入りした経緯を明かした。1996年に11歳で芸能界入りした生田。MCの松下洸平から「記憶はありますか?」と尋ねられると「はい」と当時のことを覚えているとした。「小学5年生の終わり頃だったと思います」とし「母親がSMAPが凄い好きで。それで履歴書送って事務所に入ったっていう…よくあるパターンです」と振り返った。