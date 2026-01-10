松戸競輪場のF2ミッドナイト「オッズパーク杯」が開幕する。2Rガールズに登場する吉川美穂（32＝和歌山）。前走の松阪では最終日、スタート後しばらくして落車したが大丈夫だったのか。「頭を打ったくらいで大丈夫。恥ずかしかった…（苦笑い）。その後は練習もやったし大丈夫。今年の目標はガールズグランプリに出ること。ここから調子を上げたい」大丈夫ならば何より。グランプリに出られる地力の持ち主。まずは新年初白