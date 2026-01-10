気象台は、午前4時31分に、波浪警報を横須賀市、三浦市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】神奈川県・横須賀市、三浦市に発表 11日04:31時点東部では、11日昼前から11日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横須賀市□波浪警報【発表】11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒・東京湾予想最大波高3m■三浦市□波浪警報【発表】11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒・東京湾予想最