ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th山口シネマ杯」。10日の開催は強めのホーム向かい風のため、中止打ち切りとなった。優勝戦は変わらず14日に行われる。9日の初日ドリームは末永和也が逃げて、ただ1人の連勝発進を決めた。仕切り直しとなる2日目12Rのシーボー特選は深川真二が押し切って貫禄を見せる。＜1＞深川真二起こしで鳴く感じがあったので、チルトはマイナスで。この方が起こし、行き足は良かっ