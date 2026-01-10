気象台は、午前4時26分に、波浪警報を萩市、長門市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】山口県・萩市、長門市、阿武町に発表 11日04:26時点北部の海上では、11日夕方まで暴風雪に警戒してください。北部では、11日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■萩市□暴風雪警報11日夕方にかけて警戒風向北西・海上最大風速20m/s□波浪警報【発表】11日夕方にかけて警戒予想最