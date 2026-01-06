全米フィギュア、一面に黒いドラゴンのぬいぐるみフィギュアスケートの全米選手権は10日（日本時間11日）、男子フリーが行われる。8日（同9日）のショートプログラム（SP）では、21歳のイリア・マリニンが115.10点をマークし首位に立った。「4回転の神」と称される圧巻の演技を見せた直後、リンクには黒いドラゴンのぬいぐるみが次々と投げ込まれる異様な光景が。マリニンも「まさかこんなことが起こるなんて…」と驚きの言葉を