気象台は、午前4時23分に、暴風雪警報を富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、射水市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】富山県・富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市などに発表 11日04:23時点富山県の海上では、11日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□暴風雪警報【発表】11日夕方にかけて警戒風向南西・海上最大風速20m