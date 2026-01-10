山梨県上野原市の山林火災は10日も延焼が続きました。火は一時、住宅までおよそ50メートルに迫りましたが、消火活動が進み、建物への延焼のおそれは低くなりました。山梨県東部にある上野原市の扇山の山林火災は10日も延焼が続き、県や自衛隊のヘリコプターなどで消火活動が行われました。消防によりますと、これまでにおよそ16.75へクタールが焼失しました。火は一時、もっとも近い住宅までおよそ50メートルに迫りましたが、消火