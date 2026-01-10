気象台は、午前4時21分に、波浪警報を松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市に発表 11日04:21時点隠岐では12日明け方まで、東部、西部では11日昼前から11日夜遅くまで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□波浪警報【発表】11日昼前から11日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m