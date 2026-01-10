気象台は、午前4時20分に、暴風雪警報を佐渡市に発表しました。また波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、糸魚川市、上越市、胎内市、聖籠町、出雲崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】新潟県・佐渡市に発表 11日04:20時点佐渡では、暴風雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□波浪警報【発表】11日朝から12日明け方にかけて警戒（以後