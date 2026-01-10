【7R】新人4人のうち川西と中が脱落。決勝は生野と五輪による先行争いが見どころの一つ。五輪は3場所前の静岡以来、2度目の連勝での勝ち上がり。「うまく仕掛けられている。別府は初めてだったけど妙なクセはないし走りやすい」と五輪は終始、笑みを浮かべながら話した。本格デビュー後、11場所を消化しているが、これまで優勝の美酒は味わっていない。「1本獲れるよう、持ち味を出し切りたい」。気合十分の五輪が生野との力