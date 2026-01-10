気象台は、午前4時15分に、暴風雪警報を佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表 11日04:15時点五島の海上では、11日朝から11日昼過ぎまで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐世保市（宇久地域）□暴風雪警報【発表】11日