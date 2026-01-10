Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの伊野尾慧（３５）が舞台「四畳半神話大系」（５月１７〜３１日、東京・新国立劇場中劇場など）に主演することが１０日、分かった。森見登美彦氏による同名小説の初舞台化。２４年のミュージカル以来となる舞台出演が決定した伊野尾は「３５歳、大学生役、頑張ります！」と言葉に強い気持ちを込めた。演じるのは冴えない大学３回生の「私」。バラ色のキャンパスライフとはほど遠い現実を過ご