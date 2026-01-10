芸能事務所「サンミュージック」名誉顧問の福田時雄（ふくだ・ときお）さんが9日、死去した。95歳。旧満州（中国東北部）出身。葬儀・告別式、お別れの会は未定。1968年に初代社長の相澤秀禎さん（13年死去、享年83）とともにサンミュージックを創設し、敏腕マネジャーとして活躍した。森田健作（76）、桜田淳子（67）、松田聖子（63）ら多くの歌手やタレントを育てた。